Решението на Словакия да налага по-високи цени на дизела за чуждестранни шофьори противоречи на законодателството на Европейския съюз, заяви Европейската комисия.

Миналата седмица Братислава обяви мерки за ограничаване на продажбите на гориво, позовавайки се на прекъснати доставки на петрол по тръбопровод през Украйна и рязко нарастващи енергийни цени вследствие на войната в Близкия изток.

„Смятаме, че тази мярка е силно дискриминационна и противоречи на правото на ЕС“, заяви говорителят на Европейската комисия Рикардо Кардосо по повод различните цени за чуждестранни шофьори.

„Разбираме необходимостта от подкрепа за гражданите, особено в настоящия момент, но мерките не трябва да правят разлика по националност, нито да подкопават целостта на единния пазар“, добави той, цитиран от АФП.

Комисията ще предприеме „подходящи правни действия“, за да гарантира спазването на европейските правила.

Петролопроводът „Дружба“ е в центъра на напрежение между Словакия, Унгария и Украйна. Киев заяви, че трасето е било повредено при руски удари на украинска територия в края на януари.

Словакия и Унгария, чиито правителства поддържат близки отношения с Москва, обвиняват Украйна, че умишлено бави възстановяването на доставките.

Правителството на премиера Роберт Фицо вече ограничи продажбите на дизел, като позволява зареждане само на резервоара на автомобила и допълнителен съд до 10 литра.

Освен това властите обявиха, че чуждестранните шофьори, които досега се възползват от по-ниските цени в страната, ще плащат по-висока цена, изчислена на база средните нива в Австрия, Полша и Чехия.

