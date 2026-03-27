Музикалната суперзвезда Тейлър Суифт доминира на 13-ите годишни награди iHeartRadio, спечелвайки седем отличия, съобщиха „Ройтерс” и „Билборд”.

Сред призовете на Суифт са тези за изпълнител на годината и най-добър поп албум за The Life of a Showgirl. Отличието за изпълнител на годината ѝ беше връчено от олимпийската шампионка по фигурно пързаляне Алиса Лю.

Снимка: gettyimages

От сцената на театър Dolby в Лос Анджелис Тейлър Суифт насърчи артистите да си дават време да усъвършенстват уменията си, без да търсят незабавна обратна връзка в интернет.

„Твърдо вярвам, че всичко, с което храниш ума си, той ще усвои, а всичко, с което храниш интернет, той ще се опита да унищожи. Не искам това да се случи с вашите мечти”, каза тя.

Снимка: gettyimages

Към трофеите си Суифт добави и наградите за песен на годината и най-добър музикален клип за The Fate of Ophelia.

Снимка: gettyimages

Със седемте си отличия Тейлър Суифт подобрява собствения си рекорд като най-успешната изпълнителка в историята на шоуто с общо 41 награди. Отличията iHeartRadio са признание за най-слушаните изпълнители на годината в неговите станции и приложение.

Водещ на церемонията беше рапърът и актьор Лудакрис, който получи и отличие за забележителни постижения, отбелязва „Билборд”.

Снимка: gettyimages

Редактор: Мария Барабашка