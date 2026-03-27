Няколко ранени, от които един тежко, група блокирани деца, над 150 повредени автомобила и повече от 50 покрива на сгради. Това е равносметката от силната буря с ураганни пориви на вятъра, която удари Загреб.

Повредени са 40 училища и 24 детски градини, а силните пориви на вятъра и проливният дъжд събориха дървета, рекламни съоръжения и повредиха покриви в целия град. Поради лошите метеорологични условия автомагистрала А1 между Свети Рок и Поседарие, Адриатическата магистрала (ДЦ8) между Сень и Света Мария Магдалена, както и някои пътища в Лика, са затворени за всички превозни средства.

Nevreme u Zagrebu, oštećeno 40 škola, više osoba povređeno – pao deo nadstrešnice KBC Rebrohttps://t.co/9ZVUABPwdj — RTS Vesti (@RTS_Vesti) March 27, 2026

Министърът на вътрешните работи на Хърватия Давор Божинович заяви, че ситуацията със силния вятър е най-сериозна в Загреб, където всички служби са на терен заради паднали дървета, повредени покриви и пострадали граждани

