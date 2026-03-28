Иракските сили за противовъздушна отбрана прехванаха два дрона, които летели към американското посолство в Багдад. Това предаде "Франс прес", като се позова на високопоставен служител по сигурността. Това е първата подобна атака срещу дипломатическата мисия за последните 11 дни.

Дроновете са паднали извън т.нар. "зелена зона" - строго охраняван район в центъра на иракската столица, където се са разположени държавните институции и дипломатическите представителства.

Силни експлозии разтърсиха района около посолството на САЩ в Багдад

Посолството на САЩ в Багдад за последно бе атакувано с ракети и дронове на 17 март. Часове по-късно иракската паравоенна групировка "Катаиб Хизбула" обяви, че временно прекратява нападенията срещу американската дипломатическа мисия.

