Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще унищожи иранския петролен терминал на остров Харг, както и нефтени находища и електроцентрали, ако Техеран не се съгласи скоро на споразумение за прекратяване на войната.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че САЩ водят „сериозни разговори“ с „нов и по-разумен режим“ в Техеран.

На фона на войната в Близкия изток: Цената на петрола отново се повиши рязко

„Постигнат е значителен напредък, но ако по някаква причина скоро не бъде постигнато споразумение, което вероятно ще стане, и ако Ормузкият проток не бъде незабавно „отворен за бизнес“, ще приключим нашия приятен „престой“ в Иран, като взривим и напълно унищожим всичките им електроцентрали, нефтени кладенци и остров Харг (а възможно и всички инсталации за обезсоляване!), които досега съзнателно не сме „докосвали“, написа американският президент.

Външните министри на 4 страни обсъждат възможностите за примирие в Близкия изток

Междувременно Техеран определи мирните искания на Тръмп като „прекомерни“. Това каза днес говорителят на Външното министерство Есмаил Багаи, предаде „Ройтерс“.

Пресконференцията на Багаи се състоя ден след срещата на външните министри на Пакистан, Египет, Саудитска Арабия и Турция в Исламабад, на която те имаха първоначални дискусии, фокусирани предимно върху предложенията за отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване.

„Нашата позиция е ясна. Подложени сме на военна агресия. Следователно всички наши усилия и сили са насочени към самозащита“, каза Багаи.

