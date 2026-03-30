Средствата са компенсация за тежката суша и щетите върху реколтата през 2025 г.
Държавите членки на Европейския съюз одобриха предложението на ЕК за мобилизиране на общо 21,5 млн. евро от селскостопанския резерв. Средствата са предназначени за подпомагане на фермерите в България, Естония и Унгария, които претърпяха сериозни икономически загуби заради неблагоприятни метеорологични явления миналата година.
⇒ Разпределение на помощта
България ще получи 7,4 млн. евро от извънредния пакет. За производителите в Естония са предвидени 3,3 млн. евро, а за тези в Унгария - 10,8 млн. евро. Важно уточнение е, че държавите могат да допълнят тази европейска помощ с до 200% национални средства.
Причината за отпускането на средствата у нас е рекордната суша и екстремните горещини в периода от средата на юни до края на август 2025 г. Климатичните аномалии доведоха до драстично намаляване на производството на ключови култури като слънчоглед и царевица.
⇒ Срокове за изплащане
Националните органи са длъжни да разпределят финансовата помощ на крайните получатели – земеделските стопани – най-късно до 30 септември 2026 г. Трите държави трябва да информират Европейската комисия за критериите, по които ще се определя индивидуалната помощ, както и за мерките, които ще предприемат, за да избегнат нарушаване на конкуренцията.
Решението ще влезе в сила веднага след публикуването му в Официалния вестник на ЕС.
Общата селскостопанска политика за периода 2023-2027 г. разполага с годишен резерв от 450 милиона евро. Тези средства се активират при извънредни събития и пазарни смущения, които засягат производството и дистрибуцията на хранителни стоки в Съюза.Редактор: Мария Барабашка
