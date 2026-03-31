Израелската армия съобщи, че противовъздушната ѝ отбрана реагира на ракетни атаки от страна на Иран. В Йерусалим звучали и сирени за въздушна тревога, написаха военните в Telegram. Журналист на АФП съобщи, че над града са се чули сирени и най-малко десет взрива.

След като обяви, че системите за ПВО прихващат ракетите, израелската армия разреши на населението да напусне защитените помещения. Иранската държавна телевизия IRIB потвърди, че Техеран е нанесъл удари срещу Тел Авив.

