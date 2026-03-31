Израелски удари поразиха няколко квартала в централен Бейрут, като сринаха многоетажна жилищна сграда на главна улица и нанесоха тежки щети на други сгради. Бомбардировките последваха, след като предишната нощ „Хизбула“ изстреля десетки ракети към Израел, предаде АП.

В Южен Ливан израелските войски се струпват в подготовка за възможна мащабна сухопътна операция, а в някои райони по границите вече се водят бойни действия.

Опитите на ливанските власти да започнат директни преговори с Израел за прекратяване са безуспешни. Нито „Хизбула“, нито Израел изглежда имат непосредствено желание да спрат войната.

Израел се надява този конфликт да му позволи окончателно да неутрализира заплахата по северната си граница. За „Хизбула“ това е въпрос на оцеляване. Какъвто и да е изходът, войната ще има по-широки последици за Ливан и целия регион.

Израел обяви, че поема контрола над голяма буферна зона в Южен Ливан

Как се стигна до войната?

Историята познава няколко военни сблъсъка между Израел и „Хизбула“, откакто подкрепяната от Иран групировка беше създадена през 80-те години като партизанска сила срещу израелската окупация на Южен Ливан.

На 2 март - два дни след като Израел и САЩ атакуваха Иран и предизвикаха разширяване на конфликта в Близкия изток, „Хизбула“ изстреля ракети към Израел. Групировката заяви, че това е в отговор на убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей и на „повтарящите се актове на израелска агресия“ в Ливан.

Подновяването на бойните действия между двете враждуващи дълги години страни дойде 15 месеца след примирие, постигнато с посредничеството на САЩ, което сложи край на предишната им война. Въпреки това Израел продължи почти ежедневните въздушни удари в Ливан с аргумента, че цели да попречи на „Хизбула“ да се прегрупира.

В същото време групировката беше под вътрешен и международен натиск да се разоръжи. "Хизбула" до голяма степен се въздържаше от участие в миналогодишната война между Израел и Иран, а мнозина смятаха, че е отслабена след тежките загуби през 2024 г.

Защо „Хизбула“ влезе във войната?

Решението на „Хизбула“ да поднови бойните действия изненада и разгневи мнозина в Ливан, включително собствената ѝ шиитска база, която я обвини, че провокира Израел.

Според анализатора Моханад Хадж Али от центъра „Карнеги“ в Бейрут обаче от гледна точка на „Хизбула“ решението е било рационално. "Иран е изправен пред екзистенциална заплаха, а „Хизбула“ е финансирана, обучавана и подкрепяна от Техеран. Падането на Ислямската република би означавало край на проекта „Хизбула". Дори ако групировката не се беше включила, Израел вероятно рано или късно пак щеше да започне офанзива срещу нея", посочва анализаторът.

Последствията от войната

По данни от средата на по-миналата седмица броят на загиналите при израелските удари в Ливан от 2 март насам надхвърля 900 души. В това число са 77 жени и 116 деца, а над 2400 са ранени, по данни на здравното министерство. Повече от 1 милион души са били разселени, мнозина спят в автомобили, по улиците или в препълнени училища, превърнати в убежища.

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че от 2 март Израел е бил атакуван над 2000 пъти с ракети и дронове от територията на Ливан. Повечето са били прехванати или са паднали в открити райони. Израелската армия съобщи за двама загинали войници в боевете в Южен Ливан.

Няма данни за цивилни жертви в Израел, но постоянните атаки държат населението в северната част на страната в напрежение. Много хора са недоволни, че правителството не е предложило евакуация, както при предишната война.

Израел нанесе въздушни удари по множество цели в Южен Ливан

Какво следва?

Международните сили на ООН за поддържането на реда в Южен Ливан (ЮНИФИЛ) съобщават за ясно струпване на израелски войски по границата. Наблюдавани са концентрации на израелски сили на поне шест места близо до т.нар. „Синя линия“ - границата между двете държави. Има сблъсъци и около селата Одайсе и Хиам, като израелски части са навлезли до 5 км в ливанска територия, но впоследствие са се изтеглили.

Израелски военен представител заяви, че няколко хиляди войници вече са в Ливан, основно в граничните райони, в рамките на „отбранителна операция“, която може да прерасне в по-мащабно настъпление.

Ливанската армия не участва активно в боевете, но трима нейни военнослужещи бяха убити при израелски удари.

Напрежение по границата със Сирия

Напрежението на източната граница на Ливан със Сирия също се засилва. Сирийската армия обвини „Хизбула“, че е обстрелвала нейни позиции, което групировката отрече. Появи се информация, че САЩ са предложили сирийски сили да се намесят срещу „Хизбула“, но това беше отречено.

Сирия заяви, че няма да се намесва в конфликта в Ливан и разговорите са били насочени единствено към ограничаване на контрабандата и използването на сирийска територия от „Хизбула“.

Турският външен министър Хакан Фидан съобщи, че Анкара е била потърсена от ливанските власти за съдействие за намаляване на напрежението и е провела разговори със сирийската страна.

Редактор: Ралица Атанасова