Неапол – градът на Средиземно море, е дом на една от най-емблематичните улични храни в Южна Италия. Един от деликатесите е познат като хрупкави оризови топчета в хартиена фунийка, пълни с морски дарове, зеленчуци или месо. Това е ястие с вековна история, което може да се открие почти на всеки ъгъл в града и се смята за истински символ на неаполитанската улична кухня.

Съвременният вариант се приготвя с внимание към детайла. Основата е ориз, сварен със зеленчуков бульон, шафран, пипер и настъргана лимонова кора от региона Кампания. Към него се добавят скариди, а сместа се обогатява със сирена като пекорино и грана падано. След охлаждане се оформят топчета, които се пържат до златисто в слънчогледово олио. Резултатът е хрупкава външна коричка и мек, ароматен пълнеж – комбинация, която местните сравняват с класическата риба с картофи, но я определят като още по-богата и наситена на вкус.

Според местните легенди, специалитетът се е превърнал в символ на неаполитанската изобретателност – проста идея, превърната в кулинарна традиция.

