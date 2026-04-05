Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че крайният срок, даден от него на Иран да отвори Ормузкия проток или да понесе тежки удари по критичната си инфраструктура, е до вторник вечер, става ясно от негово интервю за вестник "Уолстрийт джърнъл", предава БТА.

"Ако до вторник вечер не направят нищо, няма да остане нито една електроцентрала и нито един мост непокътнат", казва той пред изданието.

Впоследствие Тръмп помести публикация в социалните мрежи, без да спомене Иран или други подробности: "Вторник, 20:00 ч. източноамериканско време!".

Засега няма коментар от Белия дом.

В друга публикация от по-рано днес Тръмп написа, че иранската инфраструктура ще бъде атакувана, ако Техеран не отвори водния път до вторник, но не посочи определен час.

Тръмп заплаши с удари по електроцентрали и мостове в Иран, ако не бъде отворен Ормузкият проток

"Франс прес" отбелязва, че думите на американския лидер на практика представляват ново удължаване на ултиматума му към Иран да отвори протока. На 27 март той постави десетдневен краен срок, който изтичаше утре в 20:00 ч. източноамериканско време.

На този фон се очаква Съветът за сигурност на ООН да придвижи резолюция, предложена от Бахрейн, относно безопасното преминаване през пролива. Нейното разглеждане беше отлагано на два пъти заради липсата на консенсус с Китай и Русия за използването на сила за защита на корабоплаването. Интересно е, че от петък до днес френски контейнеровоз и два турски кораба преминаха успешно блокадата.

