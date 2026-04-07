Бивш австралийски войник беше арестуван в Сидни по обвинение във военни престъпления, които може да са били извършени в Афганистан. Това съобщи федералната полиция след мащабно разследване на действията на австралийските войски в тази страна между 2005 и 2016 г., предаде "Франс прес". Полицията не разкрива самоличността на 47-годишния заподозрян, но според австралийските медии става въпрос за Бен Робъртс-Смит, носител на "Кръст на Виктория" - най-високото военно отличие в страната.

Според съобщение на полицията войникът е бил арестуван на летище в Сидни и се очаква да бъде изправен пред съда по-късно същия ден. Той е обвинен в пет военни престъпления, за убийства, извършени през април 2009 г. и през септември и октомври 2012 г. в афганистанската провинция Урузган.

"Жертвите не са участвали във военни действия в момента на предполагаемото им убийство в Афганистан", заяви комисарят федералната полиция Криси Барет. Според нея "жертвите са били застреляни от обвиняемия или от подчинени, действащи по негови заповеди".

Бивш член на "Специалните военновъздушни сили" – специалните сили на австралийската армия, Бен Робъртс-Смит някога беше считан за военен герой в страната. Но репутацията му беше сериозно накърнена през 2018 г., когато в поредица от медийни статии за първи път беше свързан с убийството на невъоръжени афганистански затворници от австралийски войници, което той отрече. Впоследствие Смит загуби делата за клевета, заведени срещу медиите, които го обвиняваха.

През март 2023 г. друг бивш войник от австралийските специални сили беше арестуван за предполагаемо военно престъпление в Афганистан. Делото му е насрочено за февруари 2027 г. пред Върховния съд на щата Нов Южен Уелс.

Австралия разположи общо 39 000 войници в Афганистан в рамките на операции, ръководени от САЩ и НАТО срещу талибаните и други организации, припомня АФП.

