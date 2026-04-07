На световните пазари цената на петрола се е повишила с повече от 50 процента от началото на войната, а днес вече надхвърли 111 долара за барел. Причината е напрежението около Ормузкия проток и блокадата над него, наложена от Иран.

Ръководителят на Международната агенция по енергетика определи ситуацията като най-сериозната енергийна криза в историята. Според него най-засегнати ще бъдат развиващите се държави, които ще се изправят пред рязко покачване на цените на енергията и храните, както и ускорената инфлация.

У нас, по данни на търговците, литър от най-масовия бензин А95 днес запазва цената си от вчера - от 1 евро и 48 цента за литър, а дизелът се продава също на непроменена от вчера цена - от 1 евро и 73 цента за литър.

По данни на НАП, към понеделник, 6 април, бензин А95 се е продавал на средна цена от 1 евро и 47 цента, а дизелът към същата дата - на 1,74 евро за литър.

