Иранци образуваха днес живи вериги, за да защитят електроцентрали, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари по енергийната инфраструктура, се вижда на кадри, публикувани от държавни медии, предаде АФП.

На 39-ия ден от войната в Близкия изток, след кампания в интернет и чрез СМС-и, властите заявиха, че над 14 милиона души са се записали за участие в човешките вериги. Тази информация, както и точният брой на участниците, не може да бъде проверена, отбеляза АФП. На снимки и видеа се виждат десетки хора на няколко места.

Официалната информационна агенция ИРНА показа хора, образували жива верига „в подкрепа на електроцентралите“ в град Бушехр в южната част на страната, където се намира единствената атомна електроцентрала на Иран.

Държавната телевизия и агенция Мехр показаха десетки хора пред главната електроцентрала в град Тебриз в северната част на страната, както и пред друга в Машхад в североизточната част. Хора са се събрали и на главния мост над река в Ахваз в югозападната част на страната, съобщи Мехр.

People have linked arms to form a human chain around the Tabriz power plant.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши днес да заличи „цяла една цивилизация“, след като даде на Иран срок до 20:00 ч. вашингтонско време (03:00 ч. българско), за да възстанови корабоплаването в Ормузкия проток, който е от ключово значение за световните петролни доставки.

