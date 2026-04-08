Гръцката полиция е разкрила престъпна група за телефонни измами на възрастни граждани в Солун и полуостров Халкидики. Според разследването тя действала от България. Мрежата е разкрита от Дирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция.

Установена е самоличността на 48-годишна чуждестранна гражданка, чиято националност не се уточнява. Смята се, че тя работила със съучастници, които още не са разкрити. Установено е още, че престъпната мрежа действала от България в периода от септември 2021 г. до август 2023 г. Според полицията финансовите щети за гръцките граждани възлизат на над 600 хиляди евро.

Жертви на измамата ставали възрастни хора. Те са мамени по телефона, че техен близък е участвал в пътен инцидент и са им искани суми за лечение или избягване на наказателно преследване. В телефонния разговор се включвал и друг човек, който се представял за близък на жертвата и молел за помощ. Така случаят се представял като особено спешен. След като се установявало, че жертвата е склонна да даде сумата, бил пращан друг член на престъпната група, който да вземе парите.

До момента е установено, че групата е замесена в 14 случая на измами за 611 345 евро, като са направени опити да бъдат откраднати още 883 100 евро от възрастни граждани в Гърция.

Редактор: Никола Тунев