Много преуморени служители не успяват да използват полагаемия отпуск. „Таймс” разказва за един изключително натоварен управител на имоти, успял да натрупа 827 дни неизползван отпуск за период от 25 години.

Мосадък „Мос“ Агели е натрупал повече от три години неизползван отпуск – на стойност около 392 000 лири (450 000€ ) – след като многократно му е било отказано правото да ползва годишния си отпуск поради недостиг на персонал в компанията.

Трудовият съд в Уотфорд е присъдил на Агели сумата за неизползвания отпуск, както и още 105 000 лири (~120 000€) обезщетение. Той печели дело за неправомерно уволнение в съда срещу „Сабтина“, компания за управление на имоти.

По време на заседанието е съобщено, че Агели се е присъединил към компанията – изцяло притежавано дъщерно дружество на Либийската компания за чуждестранни инвестиции през 1987 г., първоначално като заместник-управителен директор, а след това като търговски мениджър. Той е работил в офисите на компанията в Лондон и Милтън Кейнс.

Първоначалният му годишен отпуск е бил 30 дни, но между 1987 и 1989 г. Агели не е ползвал отпуск, тъй като само той и личният му асистент са били служители на пълно работно време. Пред съда е било посочено, че и двамата е трябвало да работят постоянно, за да осигурят функционирането на компанията.

Стана ясно също, че между 1988 и 1996 г. директорите на компанията са отхвърляли молбите на Агели за 200 дни отпуск. Въпреки това, до края на този период, правото му на годишен отпуск е било увеличено от 30 на 45 дни.

Две години по-късно Агели осъзнал, че няма да може да ползва отпуска си, затова се споразумял с ръководството да му бъде изплатена парична компенсация. „След години на такава практика беше договорено, че няма нужда да се изпращат документи за одобрение или отказ и аз просто водех отчет за правото си на отпуск“, заявява Агели пред съда.

Управителят на имоти продължава като обяснява, че компанията не е предлагала пенсионна схема и че той и неговият личен асистент „събирали отпуските, които не можели да ползват, за когато им потрябват или за пенсиониране“.

От доказателствата стана ясно, че както през 2001, така и през 2004 г. на Агели са били изплатени 15 000 лири вместо отпуск, което показва, че споразумението е било в сила, но е било договорено, че той няма да се налага да взема парите всяка година, тъй като те ще се прехвърлят за следващата година. Твърди се, че това споразумение е било в сила в продължение на десетилетия.

През 2022 г. управителният съвет се сменя и новият екип иска документи, доказващи, че сделката е била договорена. Твърди се също, че служебните задължения са били отменяни постепенно.

През 2024 г. Агели е уволнен за предполагаемо грубо нарушение, което той оспорва. Освен това му е съобщено, че няма да получи заплащане за 827-те неизползвани дни отпуск, които е натрупал от 1998 г. насам.

След като завежда дело срещу компанията, съдията подкрепя искането на Агели и разпорежда на компанията да изплати пълния размер на дължимите му отпуски, както и обезщетение за неправомерно уволнение.

С решението си, че Агели е бил третиран несправедливо по отношение на отпуските си, съдията Джордж Алиот заявява, че „Сабтина” „не е имала искрено убеждение“, за грубо нарушение.

