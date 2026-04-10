Иранска преговорна делегация, водена от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, пристигна в пакистанската столица Исламабад за предстоящите преговори със САЩ за прекратяване на огъня, предаде "Ройтерс", позовавайки се на ирански държани медии.

Според иранските медии преговорите ще започнат, само ако Вашингтон приеме "предварителните условия" на Техеран.

В състава на иранската делегация влизат високопоставени политически, военни и икономически представители, сред които министърът на външните работи, секретарят на Съвета по отбраната, управителят на иранската централна банка и няколко членове на парламента.

