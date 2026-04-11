По-малко от 24 часа остават до решаващия вот в Унгария. След 16 години управление Виктор Орбан е заплашен от загуба на изборите. Опозиционната партия ТИСА води в проучванията, а заради външната политика на Орбан, цяла Европа гледа към страната. Дори САЩ се намесиха пряко и Джей Ди Ванс се включи, за да помогне на Орбан.

Основният въпрос е каква ще бъде преднината заради сложната избирателна система в страната и дали ТИСА ще получи обикновено или абсолютно мнозинство, с което да може да промени Конституцията.

Два дни до изборите в Унгария: Какъв курс ще поеме Будапеща?

Късно снощи повече от 100 000 души се събраха на концерт в центъра на Будапеща, които протестираха срещу Виктор Орбан. Днес предстоят заключителните митинги на партиите.