Задържани са двама

Петима души загинаха при стрелба в центъра на северния германски град Щаде, съобщиха Sky News и Bild. Това е град с население малко под 50 000 души на запад от Хамбург.

По информация на разследващите задържани са двама предполагаеми заподозрени. Полицията не е съобщила подробности за самоличността на загиналите. Според германски медии нападението е извършено в младежки център. 

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Мотивите за нападението все още не са установени. Органите на реда продължават работа по изясняване на всички обстоятелства около трагедията.

Районът е бил отцепен, а на място са пристигнали полицейски и спасителни екипи. Очаква се властите да предоставят допълнителна информация след приключване на първоначалните следствени действия.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Sky News

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