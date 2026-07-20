Милиони испанци ликуват след футболния фурор на Мондиала. Улиците в големите градове бяха изпълнени с фенове, които празнуваха втората световна титла на националния отбор.



Въпреки предстоящия работен ден, центърът на Мадрид остана пълен до ранните часове. Празненствата започнаха още преди мача. Хиляди гледаха финала на гигантски екрани във фен зоните, а баровете бяха препълнени.

След последния съдийски сигнал центърът на испанската столица избухна в аплодисменти. Феновете танцуваха, прегръщаха се, палеха факли и фойерверки. По улиците отекваше и популярното скандиране: „Аз съм испанец“.

„Щастлив съм. Не бих могъл да поискам от Бог нищо повече на този свят. Испания да стане световен шампион ме изпълва напълно. Чувствам се цял. Благодаря на Бог. Благодаря на живота, че ми позволи да живея тук и сега, в този момент”, скандираше футболният фен Алонсо Гарсия.

Редактор: Дарина Методиева