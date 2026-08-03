26-годишен афганистанец е задържан по подозрение за убийството на 38-годишната британка, чието тяло беше открито в куфар в атинския квартал Кипсели на 18 юли, съобщава „Грийк рипортър".

Тялото на Рос, която е родом от Шотландия, беше намерено в столичния квартал Кипсели , след като бездомен мъж сигнализирал полицията за изоставен куфар, от който се подавало нещо, приличащо на човешки крайник. От мястото се носела и силна неприятна миризма.

Заподозреният е бил задържан на 30 юли и отведен в полицейско управление, където впоследствие е направил самопризнания.

Идентифицираха жертвата, чиито останки бяха открити в куфар в Атина

„Участието на 26-годишния чужденец беше потвърдено чрез доказателства, събрани в хода на предварителното разследване, както и чрез дигитален анализ на видеозаписи“, съобщиха от гръцката полиция.

Според разследващите в дните след престъплението мъжът е използвал банковите карти на жертвата, за да тегли пари в брой. Разследването е проведено със съдействието на Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство (NCA) и шотландската полиция.

Идентифицирането на жертвата е станало чрез американска база данни за пръстови отпечатъци. Въпреки напредналия стадий на разлагане на тялото и неблагоприятните условия, криминалистите са успели да снемат отпечатъци, които впоследствие са довели до установяването на самоличността ѝ.

През изминалата седмица жената беше официално идентифицирана като британска гражданка, родена през февруари 1988 г., след информация, изпратена до гръцките власти чрез Интерпол във Вашингтон.

След установяването на самоличността ѝ отделът за убийства към гръцката полиция е насочил разследването към проследяване на последните ѝ контакти в Гърция, включително в квартал Кипсели, където беше открито тялото.

„Имам нужда от малко време“: Нови съобщения заплитат мистерията около британката, открита в куфар в Атина

Разследването показва, че още от 15 юли - три дни преди откриването на тялото - от телефона на жената са били изпращани съобщения до нейни близки. До семейството ѝ били изпратени текстове, в които се твърдяло, че тя „има нужда от време за себе си“ и че „иска да остане сама за известно време“. Основната версия на полицията е, че тези съобщения са били изпратени от предполагаемия извършителя с цел да заблуди близките на жертвата, да забави подаването на сигнал за изчезването ѝ и да си осигури време за бягство.

Редактор: Иван Иванов