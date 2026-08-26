Най-малко 50 души са ранени, след като фойерверки избухнаха сред тълпа в началото на традиционен празник в северната част на Испания. Инцидентът стана около обяд в град Ноайн, близо до Памплона, предаде БГНЕС.

От балкона на кметството e изстреляна ракета, с която официално започна петдневният фестивал в чест на покровителя на града Свети Михаил. По предварителни данни искри от първия фойерверк са запалили няколко от подготвените ракети. Те са се насочили надолу и са избухнали сред хората на площада.

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Трима мъже на 41, 53 и 54 години са приети в болница с изгаряния, съобщиха регионалните здравни власти.

Други 47 души са получили помощ в местния здравен център, предимно заради болки в ушите, изгаряния и различни наранявания. Никой от тях не се е нуждаел от болнично лечение.

📸💥Vídeo | Cohetes se descontrolan en el chupinazo de Noáin y dejan varios heridos. Lea la información actualizada: https://t.co/FrrwSy0Xxi pic.twitter.com/mBORkouVDk — Diario de Noticias (@NoticiasNavarra) August 26, 2026

Кадри на испански телевизии показаха как участниците в празника, много от които облечени в традиционни бели дрехи и с червени шалове, се отдалечават от кметството след експлозиите.

Празненствата, включващи шествие, общи трапези и концерти, продължиха по план въпреки инцидента.

Редактор: Ина Григорова