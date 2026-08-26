Българският президент е уверена, че "България и Украйна ще продължат да развиват отношенията си в дух на взаимно уважение и партньорство"

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на президента на Република България Илияна Йотова за подкрепата и приятелството на страната ни. Поводът е поздравителното писмо, което Йотова изпрати до него по случай 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна.

Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова, че заставате до нашия народ и за сърдечните Ви пожелания по повод 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

Той подчерта, че двете държави имат „много какво да спечелят“ от задълбочаването на двустранните отношения в редица области.

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В поздравителното си писмо Йотова отправя пожелания за мир и благоденствие към украинския народ. Тя определя националния празник като повод да бъде изразено признание към силата и решимостта на украинците да защитават независимостта, суверенитета и европейското бъдеще на страната си.

Българският президент посочва, че страната ни последователно отстоява необходимостта от постигането на справедлив и устойчив мир, основан на принципите на Устава на ООН и международното право. Според Йотова дипломацията и преговорите трябва да имат водеща роля за прекратяването на военните действия и намирането на устойчиво политическо решение.

Йотова заявява и готовността на България да допринесе за следвоенното възстановяване и укрепването на Украйна. По думите ѝ българският опит в сфери като енергетиката, строителството, земеделието и възстановяването на публичните услуги може да бъде част от общите европейски усилия.

В писмото си тя акцентира и върху възможностите за задълбочаване на българско-украинското сътрудничество в икономиката, образованието и културата.

Специално внимание Йотова обръща на българската общност в Украйна, като подчертава значението на запазването на нейната идентичност, език и културно наследство. По думите ѝ общността е „естествен мост на приятелство“ между двата народа.

Илияна Йотова изразява увереност, че България и Украйна ще продължат да развиват отношенията си в дух на взаимно уважение и партньорство и ще работят за устойчив мир, стабилност и просперитет в Европа.

Редактор: Иван Иванов

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