Украинският президент Володимир Зеленски благодари на президента на Република България Илияна Йотова за подкрепата и приятелството на страната ни. Поводът е поздравителното писмо, което Йотова изпрати до него по случай 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна.

„Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова, че заставате до нашия народ и за сърдечните Ви пожелания по повод 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

Той подчерта, че двете държави имат „много какво да спечелят“ от задълбочаването на двустранните отношения в редица области.

Ukraine deeply values Bulgaria’s support and friendship. Thank you, @IlianaIotova, for standing with our people and for your heartfelt wishes on the 35th Anniversary of the Restoration of Ukraine’s Independence. Our two countries have much to gain from deepening our bilateral… pic.twitter.com/Cmo1JRjMWm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026

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В поздравителното си писмо Йотова отправя пожелания за мир и благоденствие към украинския народ. Тя определя националния празник като повод да бъде изразено признание към силата и решимостта на украинците да защитават независимостта, суверенитета и европейското бъдеще на страната си.

Българският президент посочва, че страната ни последователно отстоява необходимостта от постигането на справедлив и устойчив мир, основан на принципите на Устава на ООН и международното право. Според Йотова дипломацията и преговорите трябва да имат водеща роля за прекратяването на военните действия и намирането на устойчиво политическо решение.

Йотова заявява и готовността на България да допринесе за следвоенното възстановяване и укрепването на Украйна. По думите ѝ българският опит в сфери като енергетиката, строителството, земеделието и възстановяването на публичните услуги може да бъде част от общите европейски усилия.

В писмото си тя акцентира и върху възможностите за задълбочаване на българско-украинското сътрудничество в икономиката, образованието и културата.

Специално внимание Йотова обръща на българската общност в Украйна, като подчертава значението на запазването на нейната идентичност, език и културно наследство. По думите ѝ общността е „естествен мост на приятелство“ между двата народа.

Илияна Йотова изразява увереност, че България и Украйна ще продължат да развиват отношенията си в дух на взаимно уважение и партньорство и ще работят за устойчив мир, стабилност и просперитет в Европа.

Редактор: Иван Иванов