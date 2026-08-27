Промените в климата и повишаването на температурите увеличават риска от екстремни природни събития. Това заяви проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН в „Интервюто на NOVA” по повод опустошителното бедствие в Непал.

По думите му една от основните причини за подобни бедствия във високопланинските райони на Хималаите е ролята на вечната замръзналост – така нареченият „пермафрост”. Тя споява планинските масиви, но с повишаването на температурите започва да се топи, което нарушава тяхната структура и стабилност. „Те спояват цялата планина. Когато температурите се повишават, този пермафрост се топи и неговата структура се нарушава”, обясни проф. Гачев.

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Според експерта това може да доведе до дестабилизиране на големи ледникови маси. Той уточни, че в конкретния случай става дума за висящ ледник, чийто долен сектор се е откъснал. „Той изгубва тази механична връзка с горната си част. Наклонът е много голям - 1200 метра, и това нещо слиза надолу. През това време се омесва с каменна маса и почва. Под него има пълноводна река. Получава се голяма ударна вълна, която изблъсква и самата речна вода”, каза специалистът.

Проф. Гачев подчерта, че ранното предупреждение за подобни явления е изключително трудно, тъй като Хималаите са труднодостъпен и изолиран район. По негови думи е необходимо да се наблюдават ранните признаци на нестабилност, но те невинаги могат да бъдат проследени своевременно.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова