Европейският съюз ще спре временно от четвъртък вноса на месо и други животински продукти от Бразилия от съображения за безопасност, обяви Европейската комисия.

От там добавиха, че очаква от страната да докаже, че спазва стандартите на блока за здравето на животните.

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"Бразилия повече няма да има право да изнася за Европейския съюз животни, отглеждани за храна, и продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека. Мярката ще засегне потребителски стоки като говеждо и пилешко месо, яйца, мед и други", се посочва в съобщението. През май Бразилия бе поставена в списък на ЕС със страни, неспазващи правилата за използване на антибиотици при отглеждане на животни.

Редактор: Никола Тунев