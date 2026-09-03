Снимка: БТА
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Месец след убийството на 37-годишния Георги Кузев негови близки се събират пред Съдебната палата
Нов протест с искане на справедливост - месец след убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив негови близки се събират пред Съдебната палата. Минути след началото на протеста Апелативният съд трябва да разгледа жалбата на един от тримата нови задържани по случая.
Те са непълнолетни - две момчета на 17 години и едно на 15, които първоначално са били разпитани като свидетели. След анализ на видеозаписите и нови показания, прокуратурата е преценила, че има достатъчно доказателства и за тяхното участие в побоя.
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Така обвиняемите за убийството вече са осем - шест момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години, като всички са с най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“ и с обвинение за умишлено убийство в съучастие, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.Редактор: Ивета Костадинова
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