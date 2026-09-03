Снимка: БТА
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Кандидатурите за управител са две - на "Прогресивна България" и "Продължаваме промяната"
Процедурата за избор на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е на финалната права. Днес депутатите избират кой да оглави институцията.
Кандидатурите са две. Д-р Владимир Даскалов е предложението на „Прогресивна България“. По време на изслушването му преди седмица, той представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски.
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Според номинацията на „Продължаваме Промяната“ и бивш управител на Здравната каса Станимир Михайлов неефективното харчене на средствата е сред основните причини за високото доплащане от пациентите.
За подуправител има само един кандидат – Здравко Шушков, издигнат от „Прогресивна България".Редактор: Никола Тунев
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