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Открити са големи количества пари и скъпи вещи
Специализирана операция на ГДБОП срещу предполагаеми злоупотреби с публични средства се провежда в Костинброд. Разследването е свързано с обществени поръчки във водоснабдителния и канализационния сектор, по които има данни за отклоняване на значителни суми.
По информация на NOVA действията на антимафиотите са свързани с разследване на предполагаеми злоупотреби във ВиК сектора в Бургас. По този случай по-рано беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.
ГДБОП влезе в централата на ВиК-Бургас
Разследващите проверяват информация за неправомерно отклоняване на средства, предназначени за изпълнението на обществени поръчки. Предполага се, че става въпрос за сериозни финансови суми. При днешната операция в Костинброд са открити големи количества пари и скъпи вещи. Установени са и луксозни къщи, които представляват интерес за разследването.Редактор: Цветина Петкова
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