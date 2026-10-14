Специализирана операция на ГДБОП срещу предполагаеми злоупотреби с публични средства се провежда в Костинброд. Разследването е свързано с обществени поръчки във водоснабдителния и канализационния сектор, по които има данни за отклоняване на значителни суми.

По информация на NOVA действията на антимафиотите са свързани с разследване на предполагаеми злоупотреби във ВиК сектора в Бургас. По този случай по-рано беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.

ГДБОП влезе в централата на ВиК-Бургас

Разследващите проверяват информация за неправомерно отклоняване на средства, предназначени за изпълнението на обществени поръчки. Предполага се, че става въпрос за сериозни финансови суми. При днешната операция в Костинброд са открити големи количества пари и скъпи вещи. Установени са и луксозни къщи, които представляват интерес за разследването.

Редактор: Цветина Петкова