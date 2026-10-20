Представеният от Илон Мъск летящ автомобил предизвика интерес по целия свят, но според рали състезателя Васил Жеков технологията все още е далеч от практическото си приложение. В ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS той коментира, че демонстрацията е впечатляваща от инженерна гледна точка, но поставя сериозни въпроси за безопасността и възможността машината да се използва в ежедневието.

По думите му една от особеностите на автомобила е използването на мощни вентилатори, които създават притискаща сила и подобряват сцеплението. Подобен принцип вече се прилага и при състезателни автомобили, сред които моделът McMurtry.

Основната новост при машината на Мъск са т.нар. тръстери – устройства, които използват сгъстен въздух, за да осигурят краткотрайно издигане. „Демонстрацията обаче не доказва, че автомобилът може да лети продължително или да извършва многократни излитания без допълнително зареждане. Не мисля, че това е направено за ежедневна употреба”, коментира състезателят.

„Тесла“ показа спортен автомобил, който може да се издига във въздуха (ВИДЕО)

Жеков изрази притеснения за рисковете при евентуална катастрофа заради системите със сгъстен въздух, както и за опасностите за останалите участници в движението. „Въздушните струи и частиците, които могат да бъдат разпръснати при работата на двигателите, биха могли да ограничат видимостта на автомобилите, движещи се отзад", прогнозира експертът.

Той постави и въпроса как би било организирано движението, ако подобни машини започнат да се издигат над пътищата. Според него ще са необходими ясни правила, както и изисквания за подготовката и правоспособността на хората, които ги управляват.

Според Жеков демонстрацията на летящия автомобил може да се разглежда и като успешна маркетингова стратегия. По думите му тя е привлякла огромно обществено внимание, но това не означава непременно, че машината скоро ще бъде готова за масова употреба.

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