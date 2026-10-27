Софийският градски съд решава дали да остави за постоянно в ареста турския гражданин Еюп Темиз, обвинен за убийството на бизнесмена Слави Бинев. Прокуратурата поиска постоянен арест за него, тъй като събраните до момента доказателства сочат, че именно той е произвел фаталния изстрел в лицето на 60-годишния мъж. .

По данни от разследването на 24 октомври Темиз и още двама мъже - турски и български граждани, са посетили Бинев в дома му в столичния квартал „Павлово“ преди убийството. Тримата бяха задържани около час по-късно на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“.

Повдигнаха обвинения само на един от задържаните за убийството на Слави Бинев

Според разследващите една от основните версии за престъплението е конфликт, свързан с неуредени финансови отношения. От прокуратурата посочиха, че Бинев и обвиняемият са се познавали добре и са имали делови отношения. Мотивът за убийството все още се изяснява.

След разпитите пред съдия обвинение е повдигнато единствено на Еюп Темиз. За другите двама задържани към момента няма достатъчно доказателства за съпричастност към престъплението. Те остават свидетели по делото.