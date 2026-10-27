Руският президент Владимир Путин обвини държавите от Европейския съюз и НАТО, че с „конфронтационната си политика“ допринасят за продължаването на войната в Украйна. Това съобщиха от Кремъл след телефонен разговор между руския държавен глава и лидерите на Финландия и Норвегия.

В изявлението се подчертава, че подобна политика засилва регионалното напрежение, вместо да спомага за намаляването му.

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Тримата лидери са се договорили да продължат да поддържат преки телефонни контакти, допълниха от руското президентство.

Финландия се присъедини към НАТО през април 2023 г., отказвайки се от десетилетната си политика на военно необвързване след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Норвегия е сред основателките на Алианса от 1949 г. и споделя сухопътна граница с Русия в Арктика.

Редактор: Ивета Костадинова