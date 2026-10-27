20-годишният шофьор, участвал в тежката катастрофа с четирима загинали младежи край плевенското село Ясен, е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Плевен.

Тежкият инцидент стана на 8 октомври на пътя между Плевен и Ясен. Водачът беше в болница за продължително лечение заради травмите, получени при катастрофата. Обвинението му е повдигнато след изписването му от лечебното заведение.

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Според събраните до момента доказателства шофьорът карал с несъобразена скорост, изгубил контрол над автомобила, навлязъл в насрещното и се ударил в друга кола. На място загиват 18-годишният водач на блъснатия автомобил, спътникът му на предната седалка - мъж на 21, както и 20-годишни момче и момиче, които се возели при обвиняемия.

Случаят е определен като особено тежък. Предвиденото наказание за това престъпление е от 15 до 20 години затвор.

Прокуратурата е разпоредила задържането за 72 часа, за да осигури явяването на обвиняемия пред съда. Предстои да бъде внесено искане за постоянен арест.

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Разследването продължава. Все още не са готови назначените медицински и автотехнически експертизи, които трябва да помогнат за изясняването на причините и обстоятелствата около катастрофата.

Редактор: Дарина Методиева