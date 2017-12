Разработеният от Китай най-голям в света самолет-амфибия AG600 днес направи първия си полет в град Чжухай (провинция Гуандун, Южен Китай). Китайската централна телевизия съобщи, че той е бил във въздуха около час.

China's #AG600, which took its maiden flight in Zhuhai, south China's Guangdong Province, is the world’s largest amphibious plane and the first large specialist civil aircraft developed entirely in China. https://t.co/mF99OM6zis pic.twitter.com/nwQ3JNjAb0