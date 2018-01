Бурята "Елинор" вилнее в Западна Европа и вече взе една жертва във Франция, съобщи телевизионният канал Бе Еф Ем, цитирайки спасителните служби. Инцидентът е станал в планинския курорт Морийон в източния департамент Горна Савоя. Върху жертвата е паднало дърво, повалено от силния вятър.

В различни департаменти в Западна, Централна и Източна Франция от стихията пострадаха още 15 души – четирима от тях са в тежко състояние.

Айфеловата кула беше затворена за посетители заради силните ветрове, които връхлетяха френската столица, съобщи компанията, която е оператор на най-известната забележителност в Париж, информира "Франс прес".

Западната, северната част на Франция, както и парижкият район бяха засегнати днес сутринта от бурята "Елинор", която предизвика многобройни прекъсвания на електрозахранването и нарушения във въздушния транспорт. По обед тя се насочи към източната част на страната.

Близо 200 000 френски домакинства, от които 30 000 в района на Париж, останаха без електричество. На места ветровете на бурята "Елинор" достигнаха до 140 километра в час.

Due to the weather conditions, the Eiffel Tower is currently closed to the visitors. We’ll keep you informed of the situation on Twitter and Facebook https://t.co/pXQs0xAJWH. #EiffelTower pic.twitter.com/cABTf7psQ2