Американският президент Доналд Тръмп отмени посещението си другия месец в Лондон, където трябваше да открие новото американско посолство.

Тръмп не знаел какво е Brexit

В Twitter той написа, че е взел решението, защото не поддържа „решението на Барак Обама да продаде за жълти стотинки едно от най-добрите посолства в Лондон, само за да построи след това ново в отдалечен район за 1,2 милиарда долара“.

СКАНДАЛ В БЕЛИЯ ДОМ: Адвокатите на Тръмп заплашват със съд бивш негов съветник

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!