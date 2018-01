Нивото на река Сена в Париж продължава опасно да се покачва и тази сутрин достига над 5 метра и 40 см.

Заради проливните дъждове реката заля крайбрежните алеи, а заради високото ниво речните корабчета вече не могат да преминават под мостовете в близост до катедралата Нотр Дам в Париж.

As the level of the Seine river continues to rise barges face trouble https://t.co/Vtz7hMdNEW pic.twitter.com/tOwZBC8nvu — AFP news agency (@AFP) January 24, 2018

Водата изкара плъховете на повърхността.

Rats scamper outside the Notre Dame cathedral in Paris as flooding, caused by the River Seine, forces the rodents out onto the streets. https://t.co/iMHeZPAzJa pic.twitter.com/VWG8UhAsAs — ABC News (@ABC) January 25, 2018

След кратко спиране през последните дни, от днес се очакват нови валежи, което допълнително ще усложни обстановката.

IN SEINE FLOODING



The Seine River has overflowed its banks in Paris, prompting authorities to close several roads and cancel boat cruises



Forecasters said the water is expected to keep rising in the coming days pic.twitter.com/eup5eQ8P4u — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 23, 2018

Лувърът e с ограничен достъп поради покачващото се ниво на р. Сена (ВИДЕО+СНИМКИ)

Една от секциите на Лувъра беше затворена поне до неделя заради продължаващото покачване на Сена.

