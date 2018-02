Легендарната австралийска рок група АС/DC ще продължи да концертира с Аксел Роуз и дори се готви да издаде нов албум с вокала на американската банда Guns N' Roses, пишат в. "Дейли експрес" и сп. "Ню мюзикъл експрес". Изданията се позовават на Мъри Ингълхарт, биографа на АС/DC.

Бъдещето на легендарната група, сформирана през 1973 г. в Австралия, беше под съмнение след редицата загуби и проблеми, белязали я през последните няколко години. През 2014 г. съоснователят на АС/DC Малкъм Йънг беше принуден да се оттегли заради здравословни проблеми. Йънг почина на 18 ноември миналата година на 69-годишна възраст.

През 2015 г. групата остана и без своя дългогодишен барабанист Фил Ръд, след като пред съд в Нова Зеландия той се призна за виновен по обвинения в заплаха за убийство и притежание на наркотици. Ръд беше заменен от Крис Слейд за тогавашното световно турне "Rock or Burst" на АС/DC.

Година по-късно, заради проблеми със слуха и опасност от оглушаване, се наложи и вокалът Брайън Джонсън да преустанови концертните си изяви. Рокаджиите успяха да завършат турнето си благодарение на Аксел Роуз, който замени Джонсън. След края на концертната обиколка басистът Клиф Уилямс оповести, че прекратява музикалната си кариера.

От оригиналния състав на АС/DC остана само китаристът Ангъс Йънг, което накара феновете да очакват края на легендарната формация. Сега обаче биографът на групата Мъри Ингълхарт е написал на страницата си във Facebook, че партньорството между Аксел Роуз и Ангъс Йънг ще продължи под формата на концертна дейност и дори на нов албум.

"Спекулирайте колкото желаете, но съм казвал и пак ще повторя - групата АС/DC ще продължи да концертира с Аксел като вокал и ще издаде нов албум с него. Големият риск, който Ангъс пое с този ход, се оказа печеливш, и подготви сцената за бъдещето", написа Ингълхарт.

Аксел Роуз понастоящем е ангажиран със световното турне "Not In This Lifetime" на Guns N' Roses, което трябва да приключи през юли в Швеция. Китаристът Ричард Фортъс преди потвърди, че американската група също планира да издаде нов албум.

