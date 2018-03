Депутатите от косовската партия "Самоопределение" днес отново използваха старата тактика с използването на сълзотворен газ, за да попречат на работата на парламента на страната, този път специално, за да предотвратят ратифицирането на Споразумението за демаркацията на косовско-черногорската граница, предава македонската медия "Сител", цитирана от "Фокус".

Въпреки че парламентарната сигурност заяви, че са били предприети всички необходими мерки, сълзотворен газ отново бе пуснат в заседателната зала. Този път той бе хвърлен от депутатите Хехал Сечия и Фиторо Пацоли.

Opposition MPs in Kosovo release tear gas into Parliament to prevent a vote pic.twitter.com/8mm6yLdhmc