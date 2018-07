Пожарите, които бушуват от миналата сряда в западната част на Латвия, вече са унищожили повече от 1000 хектара, съобщиха вчера властите на страната, цитирани от "Франс прес" и БТА.

От снимки на Коперник - европейската сателитна мрежа за наблюдение и надзор на Земята, 170 хектара гори, 257 хектара храсти и повече от 400 хектара торфища са унищожени.

Метеоролозите продължават да съобщават за изключително високи температури, които влошават положението.

Пожарът тръгна от торфен участък в района на Курземе.

Yesterday, our @CopernicusEMS #RapidMappingTeam released a new monitoring map for the Vagdales (Talso district) fire in Latvia 🇱🇻

It shows the peat and forest fire has grown between 19 and 22 July from a burn scar of 7.5 km2 to 10 km2 pic.twitter.com/zMFVcbOI67