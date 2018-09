Дъщерята на Мадона Лурдес Леон дефилира на Седмицата на модата в Ню Йорк със сутиен от миди. Тя се появи на подиума за марката "Gypsy Sport", като беше облечена с разкъсани дънки и сутиен, изработен от миди. Дънките откриваха голяма част от краката, които бяха неепилирани.

Madonna’s daughter Lourdes Leon walked in the Gypsy Sport SS19 Show during #NYFW - I pic.twitter.com/nR63GidTdF