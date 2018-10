Пол Алън, който основа софтуерният гигант "Майкрософт" заедно с Бил Гейтс през 1975 г., води нова битка с рака. Милиардерът направи изявлението в Twitter. В публикацията си той обясни, че неходжкиновата лимфома, с която успя да се пребори преди 9 години, отново се е завърнала. Лимфомата засяга белите кръвни телца.

"Моят екип от лекари започна лечението на болестта и планирам да се боря усилено с нея”, посочва Алън и допълва, че лекарите са оптимистично настроени. Той смята, че резултатите от скорошната терапия ще са добри.

Пол Алън е сред най-богатите хора в света, като нетното му състояние се оценява на 20 милиарда долара. Той напусна председателското място в „Майкрософт” през 1983 година и е известен филанторп, подпомагащ различни инициативи в сферата на екологията, образованието и науката.

Some personal news: Recently, I learned the non-Hodgkin’s lymphoma I battled in 2009 has returned. I’ve begun treatment & my doctors are optimistic that I will see a good result. Appreciate the support I’ve received & count on it as I fight this challenge. https://t.co/ZolxS8lni5