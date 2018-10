Американският президент Доналд Тръмп съобщи в Twitter, че ще се срещне днес в Белия дом с американския пастор Андрю Брънсън, освободен вчера от турски съд, и благодари на турския президент Реджеп Тайип Ердоган за съдействието му за пускането на Брънсън на свобода, съобщиха информационните агенции, цитирани от БТА.

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help!