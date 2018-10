Двама души са загинали при взрив в завод за пиротехнически средства в град Гатчина, близо до Санкт Петербург, предаде ТАСС.

Телата на двамата загинали, както и двама ранени, са извадени изпод развалините. Продължава издирването на още един човек, съобщи говорител на Министерството на извънредните ситуации.

#BREAKING Pyrotechnic plant in Gatchina, Leningrad region, an explosion thundered. In the building were five people, two of them died. pic.twitter.com/EVWdrsGbzY