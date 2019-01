Броят на жертвите от железопътната катастрофа в Дания нарасна от 6 на 8, предаде датската полиция, цитирана от Ройтерс и БТА. Ранените са около 15 души.

UPDATE: Danish police said on Thursday the death toll from a train accident on Wednesday has risen to eight from six people.



Five women and three men were killed in the accident on a bridge linking Denmark's two main islands.https://t.co/4KvgWbVQhu pic.twitter.com/VrP2bxbVsv