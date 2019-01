Известната метъл банда Bullet for My Valentine ще разтърси България с един невероятен концерт. Британската четворка ще свири на българска сцена на 7 април в Зимния дворец на спорта.

С шест албума зад гърба си Bullet for My Valentine са утвърдени като една от най-успешни британски метъл групи. Формирани под името Jeff Killed John през 1998 г., те за изключително кратко време постигат голяма популярност. Дебютният им албум от 2005 г. The Poison, последван от Scream Aim Fire от 2008 г., ги изстрелват на върха на класациите. Следващите студийни албуми Fever, Temper Temper и Venom затвърждават позицията им на световната музикална сцена с милионни продажби и награда за Най-добра британска банда на Kerrang Awards три поредни години. Носители са и на отличия в категория "Най-добър сингъл", "Най-добра банда на живо" и "Най-добър британски дебют". Групата е призната не само от феновете и медиите, но и от музикантите, които са ги вдъхновили в самото начало – банди като Iron Maiden и Metallica лично избират Bullet for My Valentine да са част от турнетата им и да споделят една сцена с тях.

В новият албум Gravity (2018) групата разкрива творческия си талант както никога до сега, съчетавайки електронни елементи с характерното за тях хард рок звучене. На предстоящото турне ще видим Bullet for My Valentine в състав Matt Tuck (вокал, китара), Michael ‘Padge’ Paget (беквокали и китара), Jamie Mathias (бас) и Jason Bowld (ударни).

Българските фенове на Bullet for My Valentine ще имат удоволствието да се насладят на разбиващите им изпълнения на живо на 7 април 2019 в Зимния дворец на спорта.