След близо три месеца в плен 13-годишна американка успя да избяга, а заподозреният за нейното отвличане и за убийството на родителите й 21-годишен мъж е задържан в селски район от северната част на САЩ, съобщи днес местната полиция, предаде БТА.

Следователите смятат, че Джейк Томас Патерсън е планирал отвличането на Джейми Клос и че тя е била единствената му цел, каза на пресконференция Крис Фицджералд, шериф на градчето Барън, щата Уисконсин.

Authorities say 21-year-old Jake Thomas Patterson faces charges in the case of Jayme Closs, the Wisconsin girl found alive months after her parents were killed https://t.co/h6O3CcYs2d pic.twitter.com/lLoKDZ0MYY