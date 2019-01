Земетресение с магнитуд 6,7 бе регистрирано край бреговете на Чили късно снощи, съобщи Геофизичният институт на САЩ, предаде БТА. Епицентърът на труса се намира на 15 км от пристанищния град Кокимбо, на дълбочина 53 км.

From 19 floor strong 6.9 #earthquake #Terremoto #Temblor near Santiago de #chile right now 🛑 pic.twitter.com/QVN08k6tZu