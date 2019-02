Депутатите ще могат да кажат последната си дума по сделката за Brexit по време на парламентарния вот, който ще се състои до 12 март. Това заяви британският премиер Тереза Мей преди да замине за срещата на върха ЕС–Арабската лига в египетския курорт Шарм Ел-Шейх, съобщават Би Би Си и БГНЕС.

Тя заяви, че преговорите с ЕС „все още продължават“. По-рано министърът на околната среда Майкъл Гоув призова министрите от кабинета да не подкрепят вот в Камарата на общините, който да забави Brexit. Според Гоув „ще е погрешен ход“, ако колегите му Грег Кларк, Амбър Ръд и Дейвид Гоук подкрепят вота, което би отложило датата на развода между Брюксел и Лондон, която в момента е 29 март.

'We still have it in our grasp to leave the European Union with a deal on the 29th March' - Prime Minister Theresa May says the government will not bring a meaningful vote this week, but a vote will take place by March 12.



