Британските депутати отхвърлиха „твърд” Brexit, както и отлагане на датата на „развода” с ЕС. На гласуване във вторник вечерта пък беше отхвърлена и сделката за Brexit.

Тази вечер първо беше гласувана поправката, призоваваща правителството напълно да изключи "Brexit без сделка". Тази поправка беше подкрепена от 312 срещу 208 гласа.

Изменението не променя закона, а представлява декларация на волята на парламента и действа като инструкция за правителството. Поправката обаче има значителна политическа стойност, отбелязва Ройтерс.

MPs begin voting on the so-called Malthouse Compromise, an amendment setting out the process of a "managed no-deal"https://t.co/n47Z3W2PsW pic.twitter.com/hFy2GSkrlN