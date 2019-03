Служителката на Google Ема Харуко Ивао изчисли стойността на числото "пи" до 31 трлн. знака след десетичната точка, съобщава БГНЕС. Преди това бяха известни само 22 трлн. цифри на въпросното число.

От днес човечеството знае повече. Ивао е използвала една от услугите на Google. За изчисленията са били необходими 20 терабайта памет, 25 виртуални машини и 121 дни.

Числото "пи" е съотношението на диаметъра на окръжността и нейната дължина. Първите няколко символа - 3,142 - са известни на всички, но числото "пи" е безкрайно, а последователността на цифрите е абсолютно непредсказуема. Числото "пи" се използва в много точни науки, областта на инженерството и строителство на суперкомпютри. С него може да се изчисли диапазона на вълна, дължината на окръжност и обема на цилиндрични форми. Изчисляването на числото "пи" е много популярна задача за математиците.

