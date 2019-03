Само три месеца, след като се сгоди за актьора Крис Прат, Катрин Шварценегер „трескаво“ планира сватбата, пише в. „Дейли мейл“, цитиран от БГНЕС. Източник, близък до влюбените заяви, че двамата имат „обща идея“ за това кога точно искат да е сватбата.

„Все още не са насрочили точната дата, но имат някаква яснота кога би могла да бъде сватбата. Катрин си прекарва страхотно, планирайки подробностите. Тя е във вихъра си!“, заяви нейна приятелка. Тя допълни, че Крис Прат е дал пълна свобода на годеницата да планира всичко.

Inside Chris Pratt and Katherine Schwarzenegger’s wedding as couple plan big day with family https://t.co/urWl2cfpAd pic.twitter.com/xBX7UJ741z